TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü -...

TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü -...

-TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4.

24.09.2019 16:31
TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü -...

-TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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