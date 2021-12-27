TBMM Başkanı Şentop, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce, bugün Ankara'ya gelişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına giden yolda tarihi bir dönüm noktasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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