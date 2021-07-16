TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Dua edilmesinin ardından Şentop, tek tek ziyaret ettiği kabirlere karanfil bıraktı.

Şentop, burada Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tankların üzerine çıkan ve darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Volkan Canöz'ün ailesi ile de sohbet etti.

Daha sonra Polis Şehitliği'ne geçen Şentop, okunan duaların ardından 15 Temmuz'da şehit olan polislerin mezarlarına çiçek bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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