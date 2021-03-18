TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Bakan Ersoy Lapseki Belediyesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'de Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'de Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'ndeki törene katılan ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü şantiye alanında incelemelerde bulunan Şentop ve Ersoy, daha sonra Lapseki Belediyesine geçti.

Ziyarette Belediye Başkanı Yılmaz, Şentop ve Ersoy'a Lapseki'ye özgü hediyeler takdim etti.

Basına kapalı devam eden ziyarette TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Ersoy'a AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti'li milletvekilleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca