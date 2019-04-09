TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı Kabul Etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul ettiANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop makamında Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ı kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: İHA