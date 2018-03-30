TBMM Başkanı Kahraman'ın Kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabulde konuşan Kahraman, Ukrayna'nın, Türkiye'nin dostu ve stratejik ortağı olduğunu söyledi. İki ülkenin tarihi bağlarının bulunduğuna dikkati çeken Kahraman, Klimkin ve beraberindekileri Mecliste ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Klimkin ise Kahraman'ın "Ukrayna ve Türkiye'nin gerçek dostlar olduğu" yönündeki görüşüne kendisinin de katıldığını belirtti. İki ülke arasında yüzyıllardan beri süregelen bir dostluğun bulunduğuna işaret eden Klimkin, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunları da birlikte paylaştığını söyledi.

Gelecekte iş birliği yapılacak birçok konunun bulunduğunu ifade eden Klimkin, şunları kaydetti:

"Genel ilişkilere bakacak olursak ekonomik ve siyasi bağlardan ziyade insanlar arası ilişkileri göreceğiz. Bu dostluk ortamı bana hem ilham veriyor hem de bundan sonra da iş birliğimize devam edeceğimize güven kazandırıyor. Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği olmadan hem bölgemizde hem genel olarak Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde güvenlik olmaz. Arasında dostluk bağları bulunan iki ülke her zaman hem kendi milli güvenliğini düşünüyor hem de diğerlerinin güvenliğini düşünüyor. Dolayısıyla dostlarımıza Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ve Kırım'ın işgalinin tanınmaması konusunda gösterdikleri değişmeyen tutumundan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Klimkin, Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumunun Ukrayna için son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Parlamenterler arasında oluşan dostluğun siyasete de olumlu yansıdığını belirten Klimkin, Türk parlamenterlere uluslar arası çerçevede gösterdikleri aktif faaliyetlerden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında görüşme, basına kapalı devam etti.