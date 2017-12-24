TBMM Başkanı Kahraman, Çin Meclisi Temsilcisini Taylandlıların Selamıyla Karşıladı

TBMM Başkanı Kahraman, Pakistan'ın ev sahipliğinde Rusya, Afganistan, İran, ve Çin Meclis temsilcilerinin katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilen "Terörle mücadele ve bölgesel bağlantılılık" konulu toplantıya katıldı.

SELAMLAŞMA GÜLÜMSETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Zhang Hing ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Görüşme sırasında İsmail Kahraman Zhang Hing'e Taylandlılara özgü "wai" selamı vermesi salonda bulunanları gülümsetti.

RUSYA, İRAN VE ÇİN TEMSİLCİLERİ KATILDI

İsmail Kahraman, Pakistan'ın ev sahipliğinde Rusya, Afganistan, İran, ve Çin Meclis temsilcilerinin katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilen "Terörle mücadele ve bölgesel bağlantılılık" konulu konferansta yaptığı konuşmada, terörün, tarih boyunca sürekli devletler için ciddi güvenlik tehdidi, sokaktaki vatandaşlar için de korku kaynağı olduğunu belirtti.

"TERÖRE KARŞI SAMİMİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "On yıllardır sürdürdüğümüz terörizmle mücadele çabalarımız, terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen, samimi bir uluslararası işbirliği olmaksızın başarı sağlanamayacağını göstermiştir." dedi.

Terörizmin ne coğrafya ne inanç ne de ırk tanıdığını, günümüzde toplumsal ve uluslararası düzene karşı da bir tehdit ve sınama aracı halini aldığını vurgulayan Kahraman, "Toplumlara ciddi zararlar verebilmek, genç nesilleri devşirebilmek ve kendi sapkın ideolojilerini farklı araçlarla dünyaya yayabilmek adına hareket eden terör örgütleri çoğalmış haldedir. Gün geçmiyor ki dünyanın herhangi bir yerinde bir terör eylemi meydana gelmesin. Terör örgütleri her geçen gün değişen şartlara karşı kendilerini hazırlıyorlar. Yabancı Terörist olgusu bu gerçeğin çarpıcı bir örneğidir." diye konuştu.