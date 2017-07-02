TBMM Başkan Vekili Aydın Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve partililer Adıyaman'da, köy ziyaretlerine devam ediyor.



Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem ve beraberindeki partililer merkeze bağlı Doyran Köyünü ziyaret etti. Doyran Köyünü ziyaret eden Başkan Vekili Aydın ve beraberindekiler köylülerle bir araya geldi. Onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, her hangi bir taleplerinin olup olmadığını söylediler. Adıyaman'ın daha güzel bir şehir haline gele bilmesi adına ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getiren Başkan Vekili Ahmet Aydın, köylülerin kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN