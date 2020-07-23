AK Parti ile muhalefet partileri arasında "Z kuşağı" tartışması çıktı
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AK Parti ile muhalefet partileri arasında "Z kuşağı" tartışması çıktı

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklif görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşmeler sırasında AK Parti ile muhalefet partileri arasında "Z kuşağı" tartışması yaşandı.

23.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:55

TBMM Adalet Komisyonu'nda, sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmeleri sırasında, muhalefet partileri ile AK Partililer arasında "Z kuşağı" tartışması çıktı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyonda, teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet partileri arasında "Z kuşağı" tartışması yaşandı.

"GENÇ BİRİ OLARAK İÇİNİZ RAHAT MI SİZİN?"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, düzenlemeye ilişkin eleştirilerini dile getirirken, AK Parti'nin genç milletvekillerine yönelik, "Genç biri olarak içiniz rahat mı sizin, çocuklarımız var eve gidince söyleyelim" dedi.

CHP'Lİ VEKİLDEN DÜZENLEMEYE TEPKİ: OLDU-BİTTİYE GETİRİLDİ

Bunun üzerine konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Söyleyebilirsiniz, genç biri olarak hiç kaygım yok." ifadesini kullandı. CHP'li komisyon üyesi Onursal Adıgüzel de düzenlemenin "oldu-bittiye" getirildiğini belirterek, "Bir genç arkadaşın özgürlük alanının sonlandırılmasını savunmasına şaşıyorum. O kadar ağ sağlayıcılarına, 'Türkiye'den çek git diyorsunuz' o kadar firma çekilir ki yerlere düşer Türkiye" dedi.

"BURASI HAKARET ETME YERİ DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de düzenlemeyi genç milletvekilleri üzerinden eleştiren muhalefet partili üyelerin konuşmasına tepki gösterdi. Zengin, "Burası hakaret etme yeri değil. Zeynep hanım en genç milletvekili değersizleştirme hakkınız yok. Konuşmasını küçültmeye hakkınız yok" diye konuştu.

AK Parti ile muhalefet partileri arasında 'Z kuşağı' tartışması çıktı

Kaynak: DHA

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