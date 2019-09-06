Taziyelerde yemek yerine çorba ikram edilecek

06.09.2019 16:12

Van'ın Erciş ilçesinde, taziyelerde misafirlere yemek yerine çorba ikramında bulunulmasına karar verildi.

İlçeye bağlı Bozkaya Mahallesi'nde, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

18 mahallenin muhtarları ile vatandaşların katıldığı toplantıda, asırlardır devam eden taziye yemeği geleneğinin, taziye sahiplerine maddi açıdan sıkıntı yaratması nedeniyle kaldırılmasına yönelik talepler de görüşüldü.

Yapılan değerlendirmenin sonucunda, asırlık geleneğin, yemek yerine çorba ikramıyla devam ettirilmesine karar verildi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun devam etmesi için her zaman halkın yanında olacaklarını söyledi.

Vatandaşlardan taziye yemekleriyle ilgili düzenleme yapılmasına yönelik taleplerin geldiğini aktaran Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Kadim tarihimizden gelen çok önemli bir geleneğimiz var, o da taziye geleneği. Acıların paylaşılması, birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun en kıymetli göstergelerinden biridir taziyeler. Bugün muhtarlarımızla, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda taziye yemekleri konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. İlçede bundan sonra taziye geleneğinin devam ettirilmesi, taziye yemeği yerine de insanlara çorba ikramı yapılmasına karar verdik. Böylece insanımızın üzerinde oluşacak bu zaruret durumunu ortadan kaldırarak katkı sağlamak istedik. Muhtarlarımız da oy birliğiyle karara destek verdi. Erciş'te bundan sonraki süreçte 'taziye yemeği' yerine çorba dağıtımı yaparak insanımızın yaşadığı sorunu ortadan kaldıracağız."

Alınan karar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Mehmetbeyoğlu, desteklerinden dolayı din görevlilerine, kanaat önderlerine, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Derekent Mahallesi sakinlerinden Cevdet Aydın ise taziyelerde yemek verilmesinin maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sıkıntı yaşamasına neden olduğunu belirtti.

Herkesin bütçesinin yemek vermeye yetmediğini bildiren Aydın, "Taziye sahipleri, taziyelerini ve misafirlerini bırakıp yemek işiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Kaymakam beyin bugünkü toplantıda muhtarla aldığı, taziyelerde ağır yemeklerin yerine sade çorba ikram edilmesi kararı, bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA