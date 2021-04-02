Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. Trenin vagonları ağır hasar görürken, olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, bakanlık ve kuruluşların kazayla ilgili gerekli çalışmalara başlamaları yönünde talimat verdi