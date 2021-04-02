Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti
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Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti

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Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. Trenin vagonları ağır hasar görürken, olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, bakanlık ve kuruluşların kazayla ilgili gerekli çalışmalara başlamaları yönünde talimat verdi

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti

4. ve 5. VAGONLAR AĞIR HASAR ALDI

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Reuters kaza nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti

BAKANLIK VE KURULUŞLARA "ÇALIŞMALARA BAŞLAYIN" TALİMATI

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti
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