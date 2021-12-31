Tayvan, 2022'yi hava fişek gösterisiyle karşıladı

Tayvan yeni yıla Taipei şehrindeki 101 gökdeleninde düzenlenen hava fişek gösterisi, konserler ve geri sayım partisi ile 'merhaba' dedi.

Dünya, korona virüs salgını gölgesinde yılbaşı kutlamalarına devam ediyor. Tayvan, TSİ 19.00'da yeni yıla girdi. 2022 yılı, Taipei şehrindeki belediye meydanında bulunan 101 gökdelende hava fişek gösterileri ve geri sayım partisi ile karşılandı. Yılbaşı gösterileri Tayvanlı şarkıcı LaLa Hsu ve rock grubu Accusefive konseri ile devam ederken, kutlamalar yerel saatle 01.00'e kadar devam etti. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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