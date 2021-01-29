Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti

29.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:59
Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti

Tayland'daki Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları mangrov ağaçlarından elde ettikleri bir özle kellik sorununu ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

Tayland'daki  Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları mangrov ağaçlarından elde ettikleri bir özle kellik sorununu ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

Kellik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Tayland'daki  Chulalongkorn Üniversitesi'nden bilim insanları, mangrov ağaçlarından kelliği tedavi edebilecek bir özü keşefettiklerini ifade etti. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Fakültesi'nden Prof. Wanchai Deeknamkul, maddenin saç dökülmesini önlemenin yanı sıra saç büyümesini de desteklediğini söyledi. 

50 KİŞİDE BAŞARILI OLDU

Bilim insanları, en yaygın şikayet türü olan 'androjenik alopesi' (saç dökülmesi) ile muzdarip 50 kişiyle deney yaptıklarını, mangrov ağaçlarından elde edilen özün saçtaki dökülmeyi durdurduğu ifade edildi.  Mangrov ağacından elde edilen Avicennia Marin adlı özün, kellik sorununa iyi geldiği belirtilen Avicequinon-C adlı kimyasalı içerdiği kaydedildi. Prof. Wanchai Deeknamkul,özün kellik sorununa karşı yüzde 75'in üzerinde etkili olduğunu kaydetti.


Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti
Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kavga Turizm Yangın Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 11:16:06. #1.15#
title