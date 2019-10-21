Tayland Kralı Vajiralongkorn, karısının önünde baş metresi ilan ettiği kadın tarafından aldatıldı

21.10.2019 21:45

Tayland Kralı Maha Vajiralongkon'un baş metresinin ihanetine uğradığı resmi açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Kral'ın 34 yaşındaki baş metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin tüm unvanlarının geri alındığı belirtildi. Ayrıca orduda gören yapan Wongvajirapakdi'nin rütbeleri alındı.

RESMİ METRESİ OLARAK İLAN ETMİŞTİ

Tayland Kralı Maha, yaz mevsiminde eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Wongvajirapakdi'yi 'resmi metresi' olarak ilan etmişti. Tayland Kraliyet Sarayı, Wongvajirapakdi'nin 60'tan fazla fotoğrafını yayınlamıştı. 46 sayfalık biyografinin de yer aldığı bölüm, dakikalar içinde çökmüştü. Kral Maha ve Sineenat Wongvajirapakdi hem resmi kıyafetleriyle hem de günlük halleriyle söz konusu fotoğraflarda yer almıştı. 34 yaşındaki Sineenatra, fotoğraflardan birinde askeri üniforması içerisinde kaskını takarken görünmüştü. Tayland Kraliyet Sarayı tarafından resmi web sitesinde yayınlanan bu fotoğraflar, erişime kapatıldı.