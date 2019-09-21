Tayland'da ölen panda Çinlileri ayağa kaldırdı

21.09.2019 16:09

Çin, pandanın ölüm nedenini saptamak için otopsi yapmak üzere Tayland'a özel bir ekip gönderdi. Chuang Chuang'ın ani ölümüne internet üzerinden tepki gösteren Çinliler, Chuang Chuang'ın eşi Lin Hui'nin Çin'e getirilmesini istiyor…

Erkek panda Chuang Chuang'ın Tayland'daki hayvanat bahçesinde beklenmedik ölümü Çinlileri ayağa kaldırdı. Çin, Chiang Mai'deki hayvanat bahçesinde 19 yaşında ölen pandanın ölüm nedenini açıklığa kavuşturmak amacıyla otopsi yapmak için Tayland'a özel bir ekip gönderdi. Pandaların ortalama 30 yıl ömrü olması nedeniyle Chuang Chuang'ın erken ölümü Çinlilerin büyük tepkisini çekti.

Chuang Chuang'ın ölümü 260 milyon internet kullanıcısını Weibo platformuna kilitledi. İzleyiciler pandanın ölüm nedeninin çok sert ya da kalın bambu çubuklarıyla beslenmesi olduğunu öne sürdü. Erkek pandanın ölümüne üzülen Çinliler, Tayland'daki hayvanat bahçesinde yaşayan dişi panda Lin Hui'nin Çin'e geri getirilmesini de istiyor.

Chuang Chuang'ın ölümünün ardından Chiang Mai'deki Çin Konsolosluğu matem töreninin fotoğraflarını yaydı. Ayrıca Çinli ve Taylandlı görevliler Chuang Chuang'ın anısına hayvanat bahçesinin girişine çiçek koydu.

Chuang Chuang ve eşi Lin Hui 2003 yılında, "ödünç" olarak Tayland'ın Chiang Mai kentine gönderilmişti. Pandaları büyük bir heyecanla kabul eden Taylandlılar, yıllarca bir bebek panda beklemişti. Ne var ki, Chuang Chuang özel olarak düşük karbonhidratlı gıdayla beslenmesine karşın çiftleşmeye yanaşmamıştı. Normal yollarla bebek sahibi olamayan dişi Lin Hui, yapay döllenme yoluyla 2009'da bir dişi bebek panda doğurmuştu. 16 yılda 15 milyon ziyaretçi panda ailesini görmek için hayvanat bahçesine akın etti. Bu ziyaretler şirkete yaklaşık 9 milyon euro kazandırdı.

Kaynak: Bültenler