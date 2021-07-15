Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
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Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

KUALA Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi.

Büyükelçilik çalışanları ve Tayland'da yaşayan Türk vatandaşlarının katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, günün anlam ve önemini dile getiren konuşma gerçekleştirdi ve sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntüler yayımlandı.

Tayland'ın güneyindeki Müslümanları temsilen etkinliğe Japakiya Pattani İbadurrahman Camisi'nden çevrim içi katılan Fatoni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Lutfi, 15 Temmuz şehitleri için dua okudu ve gazilere şifa diledi.

Lutfi, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iyi dileklerini ve dualarını iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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