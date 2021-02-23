Taylan Kümeli kimdir? Taylan Kümeli kaç yaşında, nereli? Taylan Kümeli ne iş yapmakta?

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Beslenme üzerine eğitimler alan, sayısız başarıları bulunan Taylan Kümeli kimdir? Taylan Kümeli kaç yaşında, nereli? Taylan Kümeli ne iş yapmakta? Taylan Kümeli çalışmaları!

TAYLAN KÜMELİ KİMDİR?

14 Aralık 1962 Ankara doğumlu Kümeli, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden derece ile mezun oldu.20 yılı aşkın bir süredir hastanelerde, catering kuruluşlarında, çeşitli gıda firmalarında, tedavi edici, bilgilendirici ve kurumsal diyetisyen olarak çalıştı.

TAYLAN KÜMELİ ÇALIŞMALARI

Klinik diyetisyenliği çalışmalarını sürdürürken; Sentez Diyeti - 1/2, Hayatın Sağlıklı Yanı, Kadınlık Yolculuğunda Beslenme, 0 - 18 yaş beslenmesi, Lezzetin İnanılmaz Hafifliği, Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları, Taytay'ın Beslenme Çantası kitaplarını yazdı. Ülkemizde ve yurtdışında yazdığı binlerce makalesi yayınlanırken, ülkemizde ve yurtdışında yaptığı bilimsel içerikli beslenmeye dair konularla konuşma, seminer ve workshoplara katıldı. 2015 yılında Kids in the Kitchen adlı 5 - 11 yaş grubu çocuklara yönelik sağlıklı beslenme atölyeleri, özel ve devlet okullarında da eğitimleri içeren bir çalışma başlattı. Aynı çalışmayı Mutfaktaki Çocuklar başlığıyla MEB bünyesinde sürdürmektedir. TV8, NTV, ATV gibi ulusal kanallarda uzun yıllar kendine ait programlar yaptı. Hali hazırda 13 bölümlük "Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları" Bein Gurme TV Kanalında yayınlanmaktadır. Milliyet, Sözcü Gazetelerinde yıllarca yine "Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları" başlıklı köşesinde yazıları yayınlandı. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi Cumartesi ekinde yazmaya devam etmektedir.