Tayini çıkan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Eker, adliye personeliyle bir araya geldi

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Adliyesi personeli ile veda yemeğinde buluştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Adliyesi personeli ile veda yemeğinde buluştu.

İlçedeki bir otelde Kurtca için veda buluşması düzenlendi.

Eker, burada yaptığı konuşmada, tayini dolayısıyla görevine Aydın'da devam edeceğini söyledi.

Fethiye'ye hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu ifade eden Eker, "Fethiye'ye yalnız coğrafya, doğal güzellikleri değil insanı çok güzel. Türkiye'nin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Yörük kültürünün olması ve bunun yaşatılıyor olması da beni ayrıca mutlu etti." dedi.

Fethiye'deki görevi boyunca adaletli bir şekilde davranmaya çalıştığını vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Adaletli olmaya gayret ettik. Bu süreç içerisinde Fethiye halkı hep bizim yanımızda oldu. Biz suçlularla mücadele ederken aynı zamanda diğer kurum amirleri kaymakamımız başta olmak üzere bize hep yardımcı oldu. Hiçbir zaman Fethiye'yi unutmayacağız. Biz artık fahri Fethiyeliyiz. Bölgeye yakın bir ile gidiyoruz. Bundan sonrada inşallah temaslarımız devam edecek. Arkadaşlarımız var gelip gideceğiz."

Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Abdülkadir Ungan ile Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Başsavcı Eker'e teşekkür plaketi verdi.

Ayrıca tayini çıkan 7 Cumhuriyet Savcısı ile 6 hakime de plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı