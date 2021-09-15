Bir dönem, BirGün, T24, Radikal ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Tayfun Atay, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar Tayfun Atay ile ilgili internette en çok "Tayfun Atay kimdir? Prof. Tayfun Atay kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmakta. Tayfun Atay ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TAYFUN ATAY KİMDİR?

Tayfun Atay, 1962 yılında aslen Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümünde eğitim görmüştür. Ardından tekrar Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde Yüksek Lisans yapmıştır.

Daha sonra Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda (SOAS) yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim (Etnoloji) Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ise öğretim üyesi olarak çalışmış ve dersler vermiştir.

2014'ten bu yana: OKAN Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı – Profesör

Prof. Dr. Tayfun Atay, 2003 ve 2004 yılları arasında Can Dündar ile birlikte Milliyet gazetesi bünyesinde haftalık Popüler Kültür ekini çıkarmış, 2006 senesinden itibaren BirGün, T24, Radikal ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.

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