"TAYÇED akademi" uygulamalı atık yönetimi mesleki eğitim programı
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Ufuk Işık, CEO, Güncel

"TAYÇED akademi" uygulamalı atık yönetimi mesleki eğitim programı

"Çevre Mühendisliği" öğrencileri atık yönetimini sektörün liderlerinden dinleyecek ve uygulamaların içinde yer alarak mesleklerini erkenden deneyimleme imkânı yakalayacak.

16.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:23

Entegre Atık Yönetimi sektörünün lider şirketlerinden AKADEMİ ÇEVRE CEO'su Ufuk Işık'ın, sektöre deneyimli çevre mühendisleri yetiştirmek hedefiyle başlattığı "Uygulamalı Atık Yönetimi Mesleki Eğitim Programı", sektörün lider sivil toplum örgütü TAYÇED'in (Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği) de desteği alınarak hayata geçti.

Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümlerinden toplam 48 öğrenci ile başlayan projenin tanıtım toplantısı geçtiğimiz hafta Akademi Çevre'nin Tuzla'daki merkezinde yapıldı.

TAYÇED üyelerinin işletmelerinde, sektöre hizmet veren akademisyenler ve atık yönetiminde lider şirketlerin yöneticileri tarafından verilecek eğitim programı toplam 12 hafta sürecek. Uygulamalı eğitim programına katılan öğrenciler bu süreçte Türkiye'nin en büyük entegre atık şirketlerini yakından tanıma, bu tesislerdeki uygulamaları bire bir gözlemleme imkânı yakalayacaklar.

Proje fikrini yaratan AKADEMİ ÇEVRE CEO' su Ufuk IŞIK, TAYÇED'in koordinasyonunda bu projeyi hayata geçirmekten çok memnun olduğunu belirtti. Tanıtım toplantısında konuşan Ufuk IŞIK; "Bizler; atık sektörünün referans noktası olan TAYÇED üyeleri olarak ülkemizde atık sektörünün gelişmesi için çok önemli roller oynayan kuruluşlarız. Sektörümüzü geliştirmek, dünya standartlarına yükseltmek şüphesiz hepimizin ortak hedefi.Bu hedefe doğru giderken, gelecekte bu alanı teslim edeceğimiz yetkin kişilerin sayısının artması gerektiğine inanıyorum. Bu düşünceden yola çıkarak uygulamalı mesleki eğitim programı fikrini geliştirdik ve bugün, burada bu fikri hayata geçiriyoruz. Projemizin temel amacı; sektör uzmanlarınca verilecek uygulamalı eğitimler ile çevre mühendisliği üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan ve atık endüstrisine ilgi duyan öğrencilerin gelişmelerine destek olmak" dedi.

Sahip olduğu lisansları kapsamında 700'ün üzerinde atık kodunu tesisinde işleyebilen Akademi Çevre, 12 Mart 2020 haftası başlayacak uygulamalı eğitim programına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Bültenler

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