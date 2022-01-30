TAVUS KUŞU HIRSIZLIĞI KAMERADA

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Antalya'nın Demre ilçesinde bir tavus kuşunun çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 29 Ocak Cumartesi günü, Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi Saz Mevkii'nde meydana geldi. 07 TBG 12 plakalı kapalı minibüsteki bir çift, Hatice- Kadir Şahin çiftinin ağaç evlerinin bahçesindeki plastik sandıkları ve atık plastikleri alıp araca koydu. Sesleri duyan Hatice Şahin, minibüsün yanına giderek, sandıkları ve eski plastikleri neden aldıklarını sordu. Şahin, ayrılmalarını istedikten sonra minibüsün yanından uzaklaştı. Kadının ayrılmasının ardından araçtaki erkek, sokaktaki tavus kuşunu yakalayıp araca götürdü. İkili daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Tavus kuşunun olmadığını gören Hatice- Kadir Şahin çifti, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Demre İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, minibüsün Finike'ye bağlı Yuvalılar Mahallesi'nden bir kişiye ait olduğunu belirledi. Jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tavus kuşuna çocuğu gibi baktığını söyleyen Hatice Şahin, "O daha 8 aylık. Eti yenmez. Benim çocuğum gibi. Onun daha bakıma ihtiyacı var. Onu alanlara sesleniyorum. Lütfen tavus kuşumu geri getirin" dedi.