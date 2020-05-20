Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
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Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem diye düşünenler için tavuklu şiş mantı tarifini hazırladık. Lezzetli bir tarif arıyorsanız evinizde kolayca pişirebileceğiniz tavuk şiş mantı yemeğini hazırlayabilirsiniz.

Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
20.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:56

Hem görünümüyle hem de tadıyla akılda kalacak bir lezzet arıyorsanız tavuk şiş mantı tarifini deneyebilirsiniz. Bu özel tarif ile enfes sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte tavuk şiş mantı tarifi.

TAVUK ŞİŞ MANTI YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü, 4 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt, 3 adet yufka, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı toz acı biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 talı kaşığı nane, yarım çay kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı pul biber.

TAVUK ŞİŞ MANTI YEMEĞİNİN HAZIRLANIŞI

Tavuklar küp küp doğranır. Tereyağı ve sıvı yağ eklenen tavada tavuklar pişirilir. Pişirilen tavuğa, toz biber, tuz ve karabiber eklenir. Tavuk piştikten sonra ocaktan alınır. Bu aşamadan sonra yufka hazırlanmasına geçilir. Yufkalar şişlerin enine olacak şekilde kesilir. Şiş yardımıyla yufka rulo haline getirilir. Yapışması için sonunda fırça ile su sürülerek kapatılır.

Şiş yufka rulosunun içinden çekilerek çıkartılır. İçi boş klan yufkalar bir parmak genişlinde kesilir. Sonra yufkalar kızgın yağ içerisinde altın sarısı renk tonuna dönene kadar kızartılır. Kızarmış yufkalar bir tabağa alınır. Üzerine çırpılmış yoğurt, sotelenmiş tavuk serilir. Son olarak da tereyağında kızartılan nane, pul biber ve toz biber üzerinde gezdirilerek servise hazır hale gelir.

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