Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gözyaşlarına hakim olamadı

Rusya'nın Korolyov kentinde kuluçkaya yatan tavuğun olduğu kümeste bir terslik olduğu sezen adam, tavuğun kanatlarını kaldırınca gördüğü manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Tavuğun, yavru kedilere sahip çıktığını öğrenen kümes sahibi, gözyaşlarını tutamadı.

Rusya'nın Korolyov şehrindeki bir kümeste ilginç anlar yaşandı. Kümes sahibi, sabah saatlerinde tavuğunu kontrol etmek için kümese gitti. Ancak kümeste bir terslik vardı. Tavuk, kanatlarını bir türlü açmıyordu.

SONUNDA AÇABİLDİ

Kümes sahibi, uzun uğraşlar sonucunda tavuğun kanatlarını kaldırmayı başardı. Ancak civcivlerin olması gereken yerde yavru kediler vardı. Adam, karşılaştığı manzara nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

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