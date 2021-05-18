Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv öldü.
Akyazı'ya bağlı Alaağaç Mahallesi'nde bulunan, Ali Öztürk'e ait tavuk çiftliğinde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
10 BİN 500 CİVCİV KÜL OLDU
Kısa sürede çiftliği saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv ise öldü.
ÇİFTLİK KULLANILAMAZ HALDE
Çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU