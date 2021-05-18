Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
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Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü

Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv öldü.

Akyazı'ya bağlı Alaağaç Mahallesi'nde bulunan, Ali Öztürk'e ait tavuk çiftliğinde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 BİN 500 CİVCİV KÜL OLDU

Kısa sürede çiftliği saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv ise öldü.

ÇİFTLİK KULLANILAMAZ HALDE

Çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

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