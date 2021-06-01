Tavşanlı Myo'da Iso Kalite ve Bilgi Güvenliği Eğitimi

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Tavşanlı MYO'da ISO Kalite ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda başdenetçiler Tunahan Aktaş ve Burcu Altın'ın konuşmacı olarak katıldığı ISO Kalite Temel Bilgilendirme ve ISO 27001 Bilgi...

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Tavşanlı MYO'da ISO Kalite ve Bilgi Güvenliği Eğitimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda başdenetçiler Tunahan Aktaş ve Burcu Altın'ın konuşmacı olarak katıldığı ISO Kalite Temel Bilgilendirme ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği eğitimleri düzenlendi.

DPÜ Tavşanlı MYO'da ISO Kalite Temel Bilgilendirme ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi.

Meslek yüksekokulumuzun İletişim ve Motivasyon Saati etkinlikleri kapsamında ve Sürekli Eğitim Merkezimizin (DPÜSEM) desteğiyle çevrim içi olarak düzenlenen ve başdenetçiler Tunahan Aktaş ve Burcu Altın'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik, Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Deniz Kaptan, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve davetli konuklar katıldı.

İlk oturumda ISO 27001 Bilgi Güvenliği konusunda konuşan Tunahan Aktaş, bilgi trafiğinin yoğun olduğu günümüz koşullarında işletmelerde ve kamu kurumlarında bilgi güvenliği konusunda yapılabileceklerden söz etti. Aktaş konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin ikinci oturumunun konuşmacısı Burcu Altın ise, ISO Kalite Temel Bilgilendirme başlıklı sunumunda işletmelerdeki kalite süreçlerine değindi. Altın, iç denetçi ve baş denetçi olabilmek için yapılması gerekenleri sıraladıktan sonra sunum sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin sonunda söz alan, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlker Vural, verimli geçtiğine inandıkları eğitimlerle ilgili konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini ilettiler ve DPÜSEM'in vermiş olduğu eğitim faaliyetlerinden bahsederek, bu eğitimlere katılıp sertifika almak isteyenleri bilgilendirdiler.

Etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapmak için söz alan Prof. Dr. İsmet Çelik, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında üretim alanlarında ISO Kalite Belgeleri'nin önemine değinerek, standartlara uygun üretimlerin ancak bu konularda gerekli sertifikasyonlara sahip olunarak mümkün olabileceğini ve bu durumun üretim verimliliğini artıracağını kaydetti. Prof. Dr. Çelik sözlerini, bölgemize ve üniversitemize katkı sağlayacak bu etkinliklerin devam edeceğini belirterek tamamladı.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 01 Haziran 2021, Salı/ 17 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre