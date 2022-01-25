Tavşanlı Kahveciler Odası Başkanlığı'na Tahir Akçan seçildi

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kahveciler Odası'nın Genel Kurulu'nda Tahir Akçan, başkanlığa seçildi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen genel kurulda Ekrem Uslu ve Tahir Akçan'ın aday olarak girdiği seçimde 113 oyun kullanıldığı ve 38 oya karşılık 75 oy ile çoğunluğun oyunu alan Tahir Akçan başkanlığa seçildi.

Başkanlığa seçilen Akçan, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Beni başkanlığa layık gören çok değerli üyelerimize şükranlarımı sunarım. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek, siz üyelerimizin sorunlarını, kendi sorunlarım gibi görerek, çözmek için elimden gelenin fazlasını yapacağımı siz değerli üyelerimize belirtmek istiyorum. Önceki dönem başkanımız Ekrem Uslu'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim" dedi.

Tahir Akçan başkanlığında yönetimde yer alan isimler; Tahir Akçan başkanlığında yönetimde yer alan isimler; Mehmet Karaayaz, İsmet Yaşar, Adem Ak, Cumhur Erol, Okan Susam ve Hasan Hüseyin Tosun. - KÜTAHYA