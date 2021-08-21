Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Tunçbilek karayolunun 2'nci kilometresinde, H.K. idaresindeki 43 EP 515 plakalı araç viraja kontrolsüz girmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada araçta sürücü H.K. ve yanında bulunan B.M. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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