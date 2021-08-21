Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Tunçbilek karayolunun 2'nci kilometresinde, H.K. idaresindeki 43 EP 515 plakalı araç viraja kontrolsüz girmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.
Kazada araçta sürücü H.K. ve yanında bulunan B.M. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı