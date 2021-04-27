Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 9. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Ali Eroğlu yönetimindeki 70 EC 908 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Şahmelek mevkiinde yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, Ali Eroğlu ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı