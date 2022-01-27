Tavşanlı'da kan bağışı kampanyası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğü personeli tarafından kan bağışında bulunuldu. Türk Kızılay'ına kan bağışı Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kan bağışı Ziraat Odasında İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası personellerinin yanı sıra çiftçilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Bu arada kan bağışlarının her hafta perşembe günleri Durak Mahallesi Kavuncular Sokak'ta bulunan Kızılay Tavşanlı Şubesi'nde de gerçekleştirildiği belirtildi. - KÜTAHYA