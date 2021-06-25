Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi hırsızlık suçundan gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi hırsızlık suçundan gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesi Çukurköy mahallesinde Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir işletmesinde 50 bin TL değerindeki malzemeleri çalan şüpheli Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin 48 saatlik görüntüyü incelemesi ardından Tepecik beldesinde boş arazide yakaladı.

Toprağa toprağa gömülü vaziyette bulanan malzemeler iş yeri sahibine teslim edilirken, şüpheli polis merkezine götürüldü, soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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