Tavşanlı'da FİP hastalığına yakalanan kedi "Cesur" tedavi ediliyor
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Tavşanlı'da FİP hastalığına yakalanan kedi "Cesur" tedavi ediliyor

Tavşanlı'da FİP hastalığına yakalanan kedi 'Cesur' tedavi ediliyor
Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kedilerin enfeksiyöz peritoniti (FİP) hastalığına yakalanan kedi tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kedilerin enfeksiyöz peritoniti (FİP) hastalığına yakalanan kedi tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de yaşayan Emre Çelik, sokaktan sahiplenip "Cesur" adını verdiği kediyi, rahatsızlanınca veteriner hekim Mustafa Sevilmiş'in kliniğine götürdü.

İleri tetkikleri Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapılan Cesur'a FİP teşhisi konuldu.

Kedinin tedavisine devam eden Mustafa Sevilmiş, yaptığı açıklamada, FİP hastalığına koronavirüslerin yol açtığını belirterek, "Bu virüs kedinin akciğerinde, kalp zarında su toplaması yapmış." dedi.

Emre Çelik de kedinin tedavisi için yurt dışından getirilen ve maliyeti yüksek olan ilaçtan 20 doz kullanılması gerektiğini ifade etti.

İlacın 3 dozunu kendi imkanlarıyla ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettiğini anlatan Çelik, "Bu kedinin sağlığına kavuşması için elimden geleni yapacağım. Sosyal medyadan kampanya başlattık. Kedinin tamamen iyileşmesi için 15 bin lira civarında para gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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