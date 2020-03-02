Tavşanlı'da cinayet

02.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:36

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Durak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Mehmet Akkaş (38) ile M.K. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., Mehmet Akkaş'ı bıçaklayarak kaçtı. Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli M.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Polisin olayla alakalı çalışmasını sürdürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA