Tavşanlı'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı
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Tavşanlı'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

29.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:26
Tavşanlı'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından, teknoloji bağımlılığına kadar birçok konu görüşülerek, yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Kanyılmaz,

bağımlılıkla mücadele konusunda sadece kolluk kuvvetlerinin değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların ve vatandaşların üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesinin önemi üzerinde durdu. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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