Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı
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Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne tedavi için tavşanını getiren hemşire C.U., HES kodu sorgusunda temaslı olduğu anlaşılınca yurda gönderilerek karantinaya alındı.

Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı
22.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:23

Burdur'da tavşanını tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getiren hemşire C.U., HES kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edilince karantinada kalması için yurda gönderdi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nöroloji yoğun bakımda hemşire olan 23 yaşındaki C.U., evinde beslediği tavşanını muayene için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Hastane girişinde bulunan güvenlik görevlisi C.U.'ya HES kodu olmadan hastaneye girilemeyeceğini söyleyerek, kodunu sordu.

Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı

SORGUDA RİSKLİ OLDUĞU ÇIKTI

HES kodunu güvenlik görevlisine gösteren C.U.'nun yapılan sorguda riskli olduğu görüldü. Güvenlik görevlisi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada da temaslı olduğu anlaşılan hemşire C.U.'ya karantinaya alınacağı bildirildi. İlk önce itiraz eden C.U. daha sonra ambulansa bindirilerek, karantina yurduna götürüldü.

Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları (4)
ADİL: Kendini adam sanan sosyetik kadınlarla kabadayı sanan serseriler yüzünden virüs bitmiyor.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
WER: temaslı olmayan sağlıkçı mı var:))))
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
SAĞLIKÇI: biz 7 24 temaslıyız sağlık çalışanı olarak hepimizi pandemi bitene kadar karantinaya alın o zaman
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
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