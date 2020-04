Tavan çökünce mahsur kalan yaşlı kadın, alevlerin ortasında yanarak can verdi Tavan çökünce mahsur kalan yaşlı kadın, alevlerin ortasında yanarak can verdi Tavan çökünce mahsur kaldı alevlerin ortasında yanarak can verdi Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadının evinde yangın çıktı.

Tavan çökünce mahsur kalan yaşlı kadın, alevlerin ortasında yanarak can verdi Tavan çökünce mahsur kaldı alevlerin ortasında yanarak can verdi Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın yanarak can verdi BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadının evinde yangın çıktı. Yaşlı kadın önce alevlerin ortasında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılmak istenirken evin tavanı çöktü. Dışarıya çıkamayıp odada mahsur kalan talihsiz kadın yanarak can verdi. Edinilen bilgiye göre, Keramet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Saniye Öz'ün evinde yangın çıktı. Yangının bir anda evin odasını sarmasından sonra alevler çatıyı kapladı. Saniye Öz'ün komşuları yangına müdahale etmek isterken evin tavanı çökünce yaşlı kadın odada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra içeriye giren itfaiye ekipleri Saniye Öz'ün yanmış cesedi ile karşılaştı. İki oğlu da şok yaşadı Yaşlı kadının yanmış cesedi Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alıp olay yerine koşan yaşlı kadının 2 oğlu annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile alakalı itfaiye ve Jandarma ekipleri tahkikat başlattı. Kaynak: İHA