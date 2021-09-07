Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu
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Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Kültür Sanat

Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden yazar Mert Atal'ın kaleme aldığı 'Göç' ve yazar Muhammet Furkan Çıkar'ın 'Otopsi' isimli eseri, düzenlenen imza ve söyleşi programıyla okurlarla buluştu.

Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden yazar Mert Atal'ın kaleme aldığı 'Göç' ve yazar Muhammet Furkan Çıkar'ın 'Otopsi' isimli eseri, düzenlenen imza ve söyleşi programıyla okurlarla buluştu.

Tatvanlı 2 yazarın kaleme aldığı 'Göç' ve 'Otopsi' kitapları öğretmenler başta olmak üzere edebiyata ilgisi olanlar ve genç vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 15 yıldır edebiyatla iç içe olan yazar Mert Atal yaptığı açıklamada; "Yeni çıkan 'Göç' kitabının tanıtımını yapmak için buradayız. Yaklaşık 15 yıldır edebiyatla iç içeyim. Sürekli araştırmalar dahilinde kendimizi geliştirmek için bütün mücadelemizi veriyoruz. Temel amacımız edebiyatın gelişimiyle birlikte insanların edebiyata bakış açılarını bir nebzede olsa değiştirmek. Gündelik deneyimlerimizden insanların faydalanmasını sağlamak. Elimizden geldiği kadar yazmaya gayret ediyoruz ve yazmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemizde edebiyata olan ilgi ve rağbet her geçen gün bir önceki günden daha iyi olur diye ümit ediyoruz. Bütün amacımız bütün çabamız bu uğurda olacak" dedi.

Göç kitabı hakkında bilgi veren Yazar Atal; "Yeni çıkan kitabım 'Göç' yaklaşık 3 aydır raflardaki yerini aldı. Okuyucularla buluştu. Göç aslında uğurlayamadıklarımızın temasının işlendiği bir kitap olarak raflarda bulunuyor şuan. Göçün serüveni biraz sancılı bir süreçten geçti. Süreç dahilinde yeni bir ruh buldu. Uğurlayamadıklarımızla birlikte yeni bir ruh buldu. Onlardan besleniyor açıkçası. Göç böylelikle raflardaki yerini aldı. Memnunuz durumdan inşallah okunur ve okutulur. Gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılır. Şuana kadar imza etkinliğimizi yeni yapmamıza rağmen 20-25 kişiyle buluştu. Bunların içinde eş ve dostlarımız da var. İnşallah ilerleyen saatlerde daha fazla kişiyle tanışma şerefine nail olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Edebiyata olan ilgisinin küçüklükten beri başladığını söyleyen 'Otopsi' kitabının yazarı Muhammet Furkan Çıkar, "İlk kitabım, ilk şiir kitabım. Biz aslında insanlara duyguların, düşüncelerin, ölüm nedenini sunarken, yani bir otopsi raporu sunarken bunların yanında ekstra olarak sevginin yüceliğini, onun ilahi bir duygu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Edebiyata olan ilgimiz küçüklükten beri başladı. Bir süre sonra düşüncelerimiz artık sığmadı. Bizde kaleme kağıda sarıldık. Bunların haricinde Mert arkadaşımla beraber onunda yardımıyla desteğiyle 'Otopsi' 3 aydır raflardaki yerini aldı. İlk kitabım onunda heyecanı üzerimde" dedi.

Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu
Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu
Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu
Tatvanlı yazarlar okurlarıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan

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