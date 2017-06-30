Tatvan'dan Kısa Kısa

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sanatçılar Tatvan ilçesinde konser verecek.



Tatvan Belediyesi'nin gerçekleştireceği organizasyon kapsamında, 1-10 Temmuz tarihlerinde İşletme Parkı'nda kurulacak olan 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali'nde sanatçı Pınar Dilşeker, Gurup İmera, Bülent Serttaş ve Servet Kocakaya ile yerel sanatçıların konser vereceği bildirildi.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuar kapsamında 9 gün konser verileceğini ve bir gün de folklor yarışması yapılacağını söyledi.



Başkan Aksoy, "Her kesime hitap edecek fuarda her gün farklı programlar ve etkinlikler yapılacak. Bunun yanında folklor yarışması, futbol turnuvası, su sporları yarışması, yöresel ev yemekleri yarışması, bisiklet yarışları, koşu yarışları yapılacak. Ayrıca resim, el sanatları ve kitap sergisi düzenlenecek. Festivalin yarınki açılış törenine ve fuara tüm halkımız davetlidir." dedi.



Kaymakam Alibeyoğlu'na ziyaret



Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, Memur-Sen Bitlis il temsilcisi Cabir Durak ve beraberindekiler Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'na ziyarette bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alibeyoğlu misafirlerine teşekkür etti.