Tatvan'da yaz şenlikleri düzenlenecek

Tatvan Belediyesi tarafından "Yaz Şenlikleri" düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün Tatvan sahilinde 27 Temmuz - 31 Ağustos'ta yaz şenlikleri düzenleneceğini söyledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek şenliğin cumartesi günü başlayacağını belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Şenlikler Tatvan'a ayrı bir hava katacak. Bu yıl Doğu Anadolu Fuarı'nı düzenleyemedik. Bu nedenle her hafta sonu konser ve sohbet programları hazırladık. Yapacağımız etkinliklerle Tatvan'ın en büyük turizm kaynağı olan sahilimizi daha da güzelleştireceğiz. Vatandaşları sahildeki İşletme Parkı'nda düzenlenecek etkinliklere davet ediyoruz."

Kaynak: AA