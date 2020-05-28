Tatvan'da namaz kılınacak alanlarda son hazırlık Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede namaz kılınacak alanları belirledi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede namaz kılınacak alanları belirledi.

Korona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde 16 Mart'tan bu yana camilerde ara verilen cemaatle ibadete yeniden başlanması için Tatvan'da hazırlıklar devam ediyor. Yarın kılınacak Cuma namazıyla birlikte uzun bir aradan sonra yeniden cemaatle ibadetlerin başlayacağı Tatvan'da son hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan Tatvan Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede namaz kılınacak alanları belirledi. Alanların belirlenmesinin ardından ilgili kurum amirleriyle birlikte ilgili yerlerde denetime çıkan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, hazırlıkları yerinde inceledi. Hazırlıkların son durumuyla ilgili İlçe Müftüsü Zahit Demirel'den bilgi alan Kaymakam Özkan, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Öte yandan, Tatvan Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 ve 26'ıncı maddeleri gereğince alınan karar doğrultusunda Tatvan'da cemaat ile Cuma namazı kılınacak yerler şu şekilde belirlendi:

"29 Mayıs 2020 Cuma günü tarihinden itibaren öğle ve ikindi namazları bütün camilerde sosyal mesafe, maske ve yaş şartlarına bağlı kalınmak suretiyle cemaatle kılınabilecek. Cuma namazları ise kurul tarafından ilçe merkezinde ve köylerde belirlenen yerlerde ve kurallar çerçevesinde kılınabilecektir. Bu kapsamda ilçe merkezinde Cuma namazı kılınabilecek yerler; Tuğ Mahallesi Pazar yeri (500 kişi), Karataş Mahallesi Kalyoncu Camii bahçesi (200 kişi), İşletme Mahallesi Hazreti Aişe Camii bahçesi (500 kişi), Fatih Mahallesi Fatih Camii bahçesi (165 kişi), Bahçelievler Mahallesi B. Said-i Nursi Camii bahçesi (160 kişi), Karşıyaka Mahallesi S. Burhaneddin Camii bahçesi (130 kişi), Çağlayan Mahallesi Camii bahçesi (200 kişi), Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Camii önü (130 kişi), Fuar Mahallesi Fuar Sergi Salonu önü (1650 kişi), Aydınlar Mahallesi İmam Hatip Camii bahçesi (730 kişi), Kültür Mahallesi Bilal'i Habeş Camii bahçesi (1350 kişi), Kale Mahallesi Feribot Gayda Camii bahçesi (130 kişi) ve Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Camii bahçesi (530 kişi. Köylerde de; Yelkenli, Kırkbulak, Sarıkum, Kıyıdüzü, Adabağ Beştaş mezrası, Adabağ, Çekmece, Dalda, Koyunpınar, Benekli ve Dönertaş."

Öte yandan; uzun bir aradan sonra Tatvan'da yeniden cemaat ile Cuma namazı kılınacak olmasını değerlendiren vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA