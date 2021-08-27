Tatvan'da kursiyerler için satış mağazası açıldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesince kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı sergileme ve satış mağazası açıldı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesince kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı sergileme ve satış mağazası açıldı.

Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezinde açılan kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler için belediye bünyesindeki bir alış veriş merkezinde açılan mağazanın açılışını AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani gerçekleştirdi.

Geylani, yaptığı açıklamada, projeyle kursiyerlerin ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Ürünlerin barkod sistemiyle satışa sunulacağını belirten Geylani, "Satılan ürünlerin üzerinde bulunan etiketli barkod sistemi sayesinde ürünün kime ait olduğu ve fiyatı biliniyor. Ürünlerin fiyatını, yapan kişi belirliyor ve satışı yapılınca ödemesi kendisine teslim ediliyor. Aynı zamanda internet üzerinden satış yapabilecekleri bir alışveriş sitesi de açıyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz farklı il ve ilçelere de ürünlerini satabilecekler." diye konuştu.

Geylani ve beraberindekilere teşekkür eden kurs görevlisi Günay Çetin de "Buda kursiyerler ürünlerini sergileyip satabilecek. Stantlarda el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları, el yapımı tablolar, hediyelik eşyalar ve benzeri 500 civarındaki ürün 70 kadın kursiyerin el emeğiyle hazırlandı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir