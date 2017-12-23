Tatvan'da Hanımlar Lokali Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurulan Hanımlar Lokali'nin açılışı yapıldı.



Tatvan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan Hanımlar Lokali'nin açılışına Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile eşi Arzu Özkan, kamu kurum amirleri ve eşleri ile davetliler katıldı. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un eşi Melek Aksoy girişimleri ve çabaları ile kurulan Hanımlar Lokali'nde her gurup 25'er kişi olmak üzere günde 6 gurup halinde etkinlikler yapılacağı belirtildi.



Hanımlar Lokali'nde üyelik sistemi uygulanacağını belirten Melek Aksoy, "Burada kafeterya ve spor salonumuz mevcut. Dileyen aletli spor araç gereçlerinden faydalanarak spor yapabilir. Dileyen plates, zumba, step ve diğer spor aktivitelerinden faydalanabilir. Burada aylık üyelik sistemi uygulaması yapılacak. Üye olmak isteyenler buraya gelerek üyelik işlemlerini başlatmalıdır. Sağlık sorunu yaşamayan ve buradaki sportif aktivitelere uygun sağlık raporu bulunan herkes buraya kaydını yaptırabilir. Aynı zamanda üyelerimiz için yüzde 50 indirim uygulaması yapılacak. Yani özel işletmelere bağlı olan spor salonlarına nazaran, burada üyelere özel yüzde 50 indirim yapılacak. Tatvan Belediyesi bünyesinde hizmete açılan Hanımlar Lokali tamamıyla bayanlara yöneliktir. Bayanlar diledikleri gibi, diledikleri kadar burada vakit geçirebilecekler. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS