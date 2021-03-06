Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
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Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor

06.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:27

Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve içerisindeki askerlerden 11'inin şehit düştüğü helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor.

Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve içerisindeki askerlerden 11'inin şehit düştüğü helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd.Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Bkm. Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Demir, Mu.Asb.Kd.Üçvş. Ömer Umulu, Kr.Plt.Yzb. Tayfun Kureş, Kr.Plt.Yzb. Gökhan Uysal, Tekns.Kd.Çvş. Şükrü Karadirek ve P.Uzm.Çvş. Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşları da dün memleketlerine uğurlanmıştı.

"Helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor"

Tatvan'ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerin düşen helikopterin enkazındaki kaza kırım ekiplerinin çalışmaları tamamladı. Helikopterin parçaları beyaz brandayla kapatılarak iş makineleri ve traktörlerle köydeki boş bir araziye taşıyor. Olay yerinden kaldırılarak köyde toplanan enkaz şuan nereye taşınacağı bilinmiyor. Enkazın olduğu Çekmece köyü, jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatırken, gazeteciler ise köyün girişinde jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktasında bekliyor.

Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor
Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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