Tatvan'da dolunay görenleri mest etti
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Tatvan'da dolunay görenleri mest etti

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Tatvan'da dolunay görenleri mest etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde Vangölü üzerinde beliren dolunayın görüntüsü, gökyüzünde uçuşan kuşların güzelliğiyle birleşince görenleri mest etti. Muhteşem görüntüsüyle seyrine doyumsuz bir manzara sunan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. Büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çeken dolunay adeta geceyi aydınlattı. Dışarıyla çıkan vatandaşlar, akşam saatlerinde belirlen dolunay manzarasının keyfini yaşadı.

Dolunay, bulutsuz hava ile gökyüzünde buluşunca, çıkan güzel görüntü karşısında vatandaşlar kısa bir sürede olsa dolunayı seyretme imkanı buldu. - BİTLİS

Tatvan'da dolunay görenleri mest etti
Tatvan'da dolunay görenleri mest etti
Tatvan'da dolunay görenleri mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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