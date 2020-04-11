Tatvan Belediyesinden siperlik maske üretimi Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü ile Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle siperlik maske üretimine başlandı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü ile Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle siperlik maske üretimine başlandı.

Daha öncesinde normal maske üretimini başlatıp ücretsiz olarak dağıtan Tatvan Belediyesi, şimdi ise siperlik maske üretimi için kolları sıvadı. Belediye çalışanları, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları için üretilecek olan siperlik maske için Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde çalışmaların startını veren Tatvan Belediyesi, ilk etapta 5 bin adet üretmeyi planlıyor.

Çalışmaların startını veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, burada üretilecek olan maskelerin tamamının ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. İlk etapta 5 bin adet üretilmesi planlanan maskelere, ihtiyaç olması durumunda malzeme tedariki yapılarak devamının sağlanacağını dile getiren Başkan Geylani, "Korona virüsle mücadele kapsamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda daha öncesinde gönüllü hocalarımızla belediye ek binamızda normal maske üretimi gerçekleştirmiştik. Burada üretilen tüm maskeleri kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, belediyemiz personellerine ve esnafımıza ücretsiz olarak dağıtmıştık. Bugün de burada yüzü komple koruyan özelliğe sahip siperlik maske üretimine başladık. İlk etapta 5 bin adet üretmeyi planlıyoruz. Burada üretilecek maskeler de yine aynı şekilde kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, belediyemiz personellerine ve esnafımıza ücretsiz olarak dağıtılacak. Devamında ihtiyaç olması durumunda ise yine malzeme tedariki yapılarak üretime devam edilecek. Ben bu vesile ile bu anlamlı organizasyonda gönüllü olarak yer alan kulüp üyelerimize, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğündeki hocalarımıza ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra maske üretimi yapan gönüllüleri tek tek dolaşarak kolaylıklar dileyen Başkan Geylani, onlarla bir süre maske üretimi yaptı. - BİTLİS

Kaynak: İHA