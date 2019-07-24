Tatvan belediyesi yaz şenlikleri başlıyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından "Yaz şenlikleri" düzenlenecek.

Tatvan Belediyesi tarafından 27 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 'Yaz şenlikleri', birbirinden renkli programlarla Tatvanlılara keyifli bir yaz sunacak. Tatvan Sahil Alanı'nda, 27 Temmuz Cumartesi günü, saat 20.00'de start alacak şenliklerde ilk sanatçı Çağatay Akman olacak. Bu sene ilkinin düzenlediği Tatvan Belediyesi Yaz Şenlikleri'nin Tatvan'a ayrı bir hava katacağını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Bildiğiniz gibi bu sene Doğu Anadolu Fuarı'nı düzenleyemedik. Biz de 27 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında her hafta sonuna konser ve sohbet programları hazırladık. Yapacağımız etkinliklerle Tatvan'ın en büyük turizm kaynağı olan sahilimizi Yaz Şenliklerimiz ile daha da güzelleştireceğiz' dedi.

Tüm Tatvanlıları ve çevre il ve ilçelerdeki vatandaşları yaz şenliğine davet eden Başkan Geylani, "27 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Tatvan Sahil Alanında düzenleyeceğimiz programlara tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA