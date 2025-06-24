Tatlım Tatlım oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tatlım Tatlım, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tatlım Tatlım izleyecek olanların merak ettiği Öyle Olsun konusu nedir, Öyle Olsun oyuncuları kimler ve Öyle Olsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

TATLIM TATLIM KONUSU NEDİR?

Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.

TATLIM TATLIM OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmeni: Yılmaz Erdoğan

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular

Aylin Kontente

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Çağlar Çorumlu

Fatih Artman

Gupse Özay

Serkan Keskin

Şebnem Bozoklu

TATLIM TATLIM NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 17 Mart 2017 (Türkiye)

Sevilen filmin çekimleri ise İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.