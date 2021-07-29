Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti Adana'dan tatil için Olimpos'a giden gençler, Manavgat'ta çıkan yangına itfaiyeyle birlikte müdahale etti.

Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti

ANTALYA - Adana'dan tatil için Olimpos'a giden gençler, Manavgat'ta çıkan yangına itfaiyeyle birlikte müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'de çıkan ve rüzgarında etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangın devam ediyor.

Adana'dan tatil için Olimpos'a giden Samet Yalçınkaya (31), Ömer Yalçın ve Tunus Karsandık yangını görüp itfaiyeyle birlikte müdahale etti.

3 gencin itfaiyenin hortumlarıyla yangına müdahale anıysa saniye saniye görüntülendi. Canları pahasına yaklaşık 4 saat boyunca yangına müdahale eden gençler, yangının daha da büyümesi ve havadan müdahalenin başlamasıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti
Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Manavgat'ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Fatma Girik Demet Akalın
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatile giden Adanalı gençler, yangına müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 21:31:57. #1.14#

title