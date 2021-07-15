Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
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Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi

Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'dan Antalya'ya 2 arkadaşı ile birlikte tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı, Side Bulvarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Almanya'dan Antalya'ya 2 arkadaşı ile birlikte tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı, Side Bulvarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Otomobilin Side Anadolu Hastanesi önünde park halindeki tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü ve arkadaşı da yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolu istikametinden gelip Celal Bayar Bulvarı istikametine gitmekte olan Salih Can Ö.'nün kullandığı 07 ASD 346 plakalı otomobil, Side Bulvarı üzerinde Anadolu Hastanesi önünde kavşakta refüje çarptıktan sonra patlak lastikle 40 metre ileride yol kenarında park halindeki 35 HA 9595 plakalı tur otobüsüne sol arka kısmından çarptı. Ön kısmı otobüsün altına girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Salih Can Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Sait Tuncel ve Haydar Bozdağ araç içerisinde sıkıştı. Otomobilden çıkarılarak Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Muhammed Sait Tuncel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

165.6 promil alkollü çıktı

Kazanın ardından aracı kendisinin kullandığını kabul etmeyen Salih Can Ö., kendisini araçtan çıkaran sağlık görevlilerinin verdiği bilgi doğrultusunda aracı kullananın kendisi olduğunu kabul etti. Yapılan kontrolde Salih Can Ö.'nün 165.6 promil alkollü olduğu belirlendi.

Almanya'dan tatile gelmişler

Salih Can Ö., Muhammed Sait Tuncel ve Haydar Bozdağ'ın Almanya'da yaşadığı, 13 Temmuz günü Almanya'dan tatil için Side'ye gelerek bir otele yerleştikleri, kiraladıkları otomobille Alanya'ya gezmeye gittikleri bildirildi. - ANTALYA

Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi
Tatile gelen gurbetçi genç trafik kazasında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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