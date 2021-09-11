Tatilden eve dönen kadın, bavulunu açınca korkudan çığlığı bastı! Sütyeninden kertenkele çıktı

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşayan Lisa Russellisimli kadın, tatilden eve döndükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yorgunluk atmak için Karayipler'deki ada ülkesi Barbados'a giden ve burada geçirdiği tatilinin ardından evine dönen kadın, bavulunu açtığında sütyeninden çıkan kertenkele nedeniyle korku dolu dakikalar yaşadı.

ÖNCE LEKE ZANNETTİ

Russell, tatilden döndüğünde bavulunu boşaltırken sütyeninde bir karartı gördü. Leke olduğunu sandı ancak eline aldığında bir kertenkelenin yatağın üzerine düştüğünü fark etti.

SİLKELEYİNCE HAREKET ETTİ

"Sütyeni silkeleyince bir şey hareket etti. Çığlık attım ve anladım ki toplarken bir şekilde bavula girip sütyenin içine yerleşen kertenkele 4 bin 400 kilometrelik yolculuk yapıp benimle gelmişti" diyen Russell, 'Barbie' adını verdiği kertenkelenin hayvan derneği RSPCA tarafından koruma altına alındığını söyledi.

BAVULDA SAĞ KALMAYI BAŞARMIŞ

Bavulu kapatabilmek için üzerine oturduğunu anlatan Russell, "Neyse ki bir şey olmamış. 24 saat süreyle bavulda sağ kalmayı başarmış" dedi.

RSPCA'den yapılan açıklamada da dişi kertenkelenin sağlığının iyi durumda olduğu, kanun gereği Britanya'da doğaya salıverilemeyeceği, bu ülkenin ikliminde yaşayamayacağı o nedenle kendi merkezlerinde bakıldığı belirtildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri