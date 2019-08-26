Tatilde rahatsızlanan sunucu Ece Vahapoğlu kimdir?

26.08.2019 11:55

TV ekranlarının sevilen isimlerinden Ece Vahapoğlu, 2018 yılında hayatını birleştirdiği Cihan Alpay ile bir erkek çocuk bekliyor. Ece Vahapoğlu kariyeri, kitapları, eşi, evlilikleri haberimizde…

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Vahapoğlu, 8 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Türk gazeteci, yazar ve sunucu olan ünlü isimin annesi Saraybosna doğumludur. Annesi, liseyi bitirdiğinde Adanalı olan üniversite eğitimini İstanbul'da yapan babası ile tanışarak evlendi. Öğrenim hayatına Şişli 19 Mayıs İlkokulu'nda başladı. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu. İtalya'da işletme okuduğu The American University of Rome'u bitirdi. Fransa'da AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı.

EN BAŞARILI GENÇ SEÇİLDİ

Ece Vahapoğlu, 2001 yılında JC Derneği tarafından "Kişisel Başarı" kategorisinde Türkiye'nin En Başarılı Genci seçildi. ATV, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5'te programlar hazırlayıp sundu. Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim dergilerinde ise özel çalışmalar yaptı. TEV bursiyeri ve KATIAD (Kültürler Arası Toplumsal İletişim ve Araştırma Derneği) yönetim kurulu üyesi olan isim, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca sunuculuk yaparak pek çok uluslararası etkinlikte çalıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı sertifikalı wellness eğitmeni olup Herkes İçin Spor Federasyonu'nun resmi sözcüsü ve proje başkan vekili oldu.

Başarılı sunucu, 2018 yılında iş adamı Cihan Alpay ile dünya evine girdi ve çift bir erkek çocuk sahibi olmak için gün sayıyor.

KİTAPLARI - ESERLERİ

Yabancı Dil Öğrenme Yolları (2002)

Bugün Zengin Ol (2004)

Ece'nin VIP Konukları (2004)

Öteki(2009)

60 Günde İdeal Vücut (2012)

60 Günde İdeal Mutfak (2012)